Luis Jiménez confirma quiebre amoroso con Disley Ramos pero evita referirse al tema: "Siento que no corresponde"

Tras días de rumores, el exfutbolista Luis Jiménez confirmó a Pamela Díaz que está soltero, dando por finalizada su relación con la influencer Disley Ramos, a quien conoció durante la participación de ambos en un reality show.
Las especulaciones sobre una posible ruptura comenzaron a inicios de este mes, cuando tanto Disley como el "Mago" asistieron al evento de boxeo "Noche de Combos". Aunque coincidieron en el lugar, no se les vio juntos, a diferencia de Coté López y su nuevo pololo, Lucas Lama.
Luis Jiménez confirma quiebre amoroso con Disley Ramos
Este martes, Jiménez fue invitado al programa "Hay que decirlo". Antes de ingresar al estudio, pasó por un backstage donde lo abordó la "Fiera", quien le preguntó directamente: "¿Estás con alguien?", a lo que el empresario respondió: "No, la verdad es que no".
Posteriormente, ya junto al panel, Luis se refirió a su experiencia en el programa de telerrealidad. En ese contexto, Matías Vega le consultó por qué decidió permanecer en el encierro, pese a que su intención inicial era quedarse solo por un tiempo acotado.
Pese a que le mostraron imágenes de su romance con Disley Ramos, el "Mago" evitó mencionarla: "Yo iba por tres semanas, al cuarto día me quería ir. Y después vino la competencia, dije 'ya, lo paso bien, esperas el día de la competencia' (…) Con la competencia empecé a pasarlo mejor".
De todas formas, el tema igual surgió, momento en que aclaró que "no iba a eso (a buscar pareja), se dio y ya está (…) pero fue lindo".
Además, Pamela le preguntó si "le aburría que le preguntaran constantemente sobre la creadora de contenido", ante lo que él señaló que "Para la gente debe ser súper fome saber, como ‘¿a quién le importa?'".
Finalmente, explicó sus motivos para no profundizar en su vida sentimental. "No respondo eso, porque en el fondo nunca he hecho declaraciones sobre ella. Siento que no corresponde. Para qué, siempre se presta para malos entendidos. Entonces, prefiero evitar".
