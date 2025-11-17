"Gracias por hacerme tan inmensamente feliz": La tierna sesión de fotos del nieto de Luis Jiménez por su cumpleaños

17 nov. 2025 - 12:07 hrs.

A sus 16 años, antes de ser un futbolista profesional, Luis "Mago" Jiménez se convirtió en padre de quien es su hijo mayor, Diego, fruto de su relación con Yoyi Riveros. Diego convirtió al Mago en abuelo cuando el joven tenía unos 20 años, producto de su relación con la influencer Javiera Vidal, más conocida como "La Sazón".

Es más, este domingo, el pequeño Valentino cumplió cinco años de vida, por lo que sus padres decidieron celebrarlo realizando una sesión de fotos.

Así lo mostraron Diego y Javiera a través de sus respectivas cuentas de Instagram, donde compartieron las tiernas postales junto al pequeño Valentino Jiménez.

Las tiernas fotos del nieto de Luis Jiménez

"Hace 5 años que llegaste a mí para llenarme de vida, eres el regalo más hermoso que Dios me pudo dar, gracias por enseñarme lo que es el amor más hermoso de todos, eres la pieza perfecta que le faltaba a nuestra vida y hoy sigue siendo exactamente igual, sin ti nada tendría sentido, todo es por y para ti", escribió la madre en la descripción de la publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La sazon ? (@lasazonn)

"Gracias por hacerme tan inmensamente feliz, por tu abrazo en momentos oscuros, por tus hermosas palabras, por tus 'mamá no estés triste, yo te abrazaré mucho, bueno?', por tus 'te amo' improvisados, por los 'hola amorcito de mi vida'", agregó.

Diego Jiménez también compartió un emotivo mensaje para su hijo y su pareja, expresando: "La vida es muy linda con ustedes, por más aventuras mis amores... gracias por darme el regalo más lindo del mundo".

¿Cuántos hijos tiene Luis Jiménez?

El exjugador tiene cinco hijos, uno con Yoyi Riveros y los otros cuatro con Coté López, siendo Diego su primogénito.

Le siguen sus trillizas Isidora, Rafaela y Rebeca, nacidas en 2010, y Luis Jesús, el menor, que nació en 2016.

