"Te amo": La divertida conversación entre José Antonio Neme y una vendedora de Meiggs en Mucho Gusto

19 nov. 2025 - 15:52 hrs.

Un cariñoso mensaje fue el que recibió José Antonio Neme durante la mañana de este miércoles 19 de noviembre, de parte de una vendedora de Meiggs, lugar en el cual se encontraba el periodista Danilo Villegas reporteando sobre lo que ocurrió esta jornada tras un nuevo operativo contra los toldos azules.

Villegas entrevistó a una vendedora formal del barrio Meiggs, quien al enterarse de que en el estudio se encontraba José Antonio Neme, de inmediato le lanzó cariñosas palabras.

"Lo amo"

En un momento, Danilo le traspasa una pregunta que José Antonio tenía para ella desde el estudio, lo que provocó que ella tuviera una efusiva reacción, que dejó riendo a todos en el estudio del "Mucho Gusto".

"¿Estamos hablando con el José? José, te amo. Se vienen cositas, se vienen cositas", dijo la locataria de nombre Patricia, imitando una de las frases que más ha repetido Neme durante el "Mucho Gusto".

Patricia

"Estoy feliz, muy feliz de poder hablar contigo", agregó la mujer, quien luego pudo escuchar la voz de Neme, hecho que la puso aún más feliz y coqueta, llevándola incluso a arreglarse su cabello.

Ante aquel gesto, que Karen Doggenweiler encontró innecesario, ya que estimó que se veía bien de antes, Patricia no contuvo su dicha al escucharla. "Karen, te amo", gritó, a lo que la animadora le dijo que era "genial".

