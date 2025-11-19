Daniella Chávez vuelve a la música para incursionar en el reggeaton junto a Marcianeke: "Solo puedo decir que llego a romper"

19 nov. 2025 - 13:58 hrs.

La modelo Daniella Chávez retomó una faceta que parecía haber dejado atrás. Más de cinco años después de su single "Ando soltera", la también empresaria regresará a la música, esta vez incursionando en el género urbano junto a Marcianeke.

A través de su cuenta de Instagram, Chávez compartió un adelanto de su próximo lanzamiento: una nueva versión de "Por Tra", el recordado hit del dúo La Secta que se popularizó en la primera década del 2000 gracias al extinto programa juvenil "Mekano".

Vuelve a la música para incursionar en el reggeaton

En el video se ve a la influencer junto a Marcianeke en un estudio de grabación. En la descripción, Daniella expresó su entusiasmo por retomar el canto: "Volvimos mi gente. Estoy de vuelta en la música y que mejor con el primer reggaeton de Chile".

Las reacciones no tardaron en llegar, ya que el tema despertó la nostalgia de varios usuarios que crecieron escuchándolo en televisión. "Chao, volví a los 2000 versión mejorada, devoraron", "Clásico", "El cover que todos los millennials necesitábamos", fueron algunos de los comentarios que dejaron.

Un día antes del anuncio, Daniella ya había dado pistas de un nuevo hito en su carrera mediática. "¡Tengo más de diez portadas en el extranjero! Sigo siendo la mujer Chilena más seguida en Instagram. Desde el 2015 tengo mi música y ahora se vienen muchas sorpresas (…) solo puedo decir que llego a romper", escribió.

En diálogo con AR en 2019, la exconejita Playboy comentó qué la llevó a probar suerte en la música e incluso tomar clases de canto. "Yo entre 2015 y 2016 hice varias canciones que luego bajé de las plataformas, eran canciones más básicas y para mis fans, era como un juego para mí, una entretención, para tener algo más que ofrecer a mis fans".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sexy Queen (@daniellachavezofficial)

Todo sobre Famosos chilenos