Tras ser vista con misterioso hombre: Esto respondió Angélica Castro sobre rumores de romance

Angélica Castro tuvo un polémico quiebre con Cristian de la Fuente en septiembre de 2022, luego de que el actor nacional fuera visto besando en público a otra mujer cuando se encontraba en México.

Después de esa polémica, ambos tomaron caminos separados e incluso él comenzó una nueva relación. Por el lado de la animadora, hasta hace poco se desconocía si estaba emparejada, pero todo cambió en los últimos días.

¿Qué dijo Angélica Castro sobre los rumores de romance?

En un concierto de Silvio Rodríguez en Santiago, Castro fue vista con un misterioso hombre, lo que alimentó las especulaciones de que había dado vuelta la página y estaba teniendo un romance.

Ante esta incógnita, ella misma conversó con el portal de noticias Fotech y manifestó: "Yo estoy súper bien y me encanta que me asocien siempre con alguien".

"Están más preocupados ustedes que yo, en realidad. Así es que créeme que cuando tenga un novio oficial, lo voy a comunicar", sostuvo.

La animadora concluyó diciendo que "que no significa estar sola o no estar sola, pero el día que tenga un novio oficial, voy a ser la primera en contarlo y en presentarlo".

