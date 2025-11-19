Ignacia Antonia mostró en detalle el living de su nuevo hogar: "La casa está quedando tan linda"

19 nov. 2025 - 10:33 hrs.

Hace algunos días les contábamos que Ignacia Antonia remodeló por completo el patio de su nueva casa, cuando faltan solo algunas semanas para que nazca su primera hija junto a Bastián Demonte, cantante chileno más conocido como AK4:20.

Ahora, llegó el momento de renovar los espacios del interior de su nuevo hogar. Y más allá de modificaciones estructurales, lo que está haciendo la joven ahora es amoblando lo que será la residencia familiar.

El living de Ignacia Antonia

A través de su cuenta de Instagram, Ignacia publicó un video en el que muestra cuáles fueron los sillones que eligió para el living de su casa, los cuales no ocultó que la dejaron muy feliz.

"Estoy muy emocionada", dijo la joven antes de irse a su nuevo hogar a recibir los muebles, mostrando que en esta habitación de su hogar ya tiene una alfombra instalada y una mesa de centro con cubierta similar a la de mármol.

Los sillones los escogió en un color blanco grisáceo, con forma de "L", y uno giratorio hecho a medida especialmente para ella, que se convirtió en el favorito de su novio, AK4:20, quien al llegar a la casa de inmediato lo probó.

"Me dio demasiada emoción porque sentí que la casa está quedando tan linda", celebró Ignacia, quien si todo sale de acuerdo a los planes, debería convertirse en madre a mediados de diciembre.

