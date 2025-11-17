Ignacia Antonia revela la importante decisión que tomó para el futuro de su hija: "Sentiré que le salvé la vida"

17 nov. 2025 - 20:12 hrs.

Ignacia Antonia está a solo semanas de dar la bienvenida a su hija, fruto de su relación con Bastián Demonte, más conocido por su nombre artístico AK4:20. Este esperado nacimiento ha marcado un giro importante en su vida, llevándola a tomar decisiones para el futuro de su bebé y el suyo propio.

En una reciente transmisión en TikTok, la influencer reveló que planea guardar las células madre del cordón umbilical de su hija, con el objetivo de contar con un recurso médico en caso de emergencia, sin depender de un donante.

Ignacia Antonia revela la importante decisión que tomó para el futuro de su hija

Según explicó, existen distintos planes y costos para este procedimiento. En su caso, una matrona retirará una porción del cordón umbilical el día del parto, de la cual se extraerá sangre que será enviada a un laboratorio y almacenada en contenedores que pueden conservar las células madre hasta por 45 años.

"Siento que como mamá, si un día te llaman y te dice que tu hija tiene leucemia, y yo sé que le guardé las células madre, será como wow, literalmente sentiré que le salvé la vida. Con las células del cordón umbilical, si hay compatibilidad genética con los abuelos, conmigo, siento que nos puede servir a tantos", destacó.

Ignacia Antonia y AK4:20/Instagram

Ahora bien, si no es necesario utilizarlas, la creadora de contenido aclaró que "no pasa nada, el guardarlas, el que te las preserven es lo que sale caro. Ayudan también para otras cosas como alopecia u otros tratamientos estéticos de la cara".

Además, manifestó que se siente agradecida de poder costear este beneficio: "Gracias a Dios, hoy tengo los recursos para poder hacerlo, mi pareja también, aun así siento que es algo carísimo, pero te dan facilidades, eso es lo bueno".

