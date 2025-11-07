Ignacia Antonia compartió homenaje a su madre en su cumpleaños: "Que ahora vaya a ser mamá me hace admirarte más"

07 nov. 2025 - 19:45 hrs.

Este viernes, Ignacia Antonia tuvo un motivo muy especial para celebrar: el cumpleaños de su madre, Beatriz Riquelme. La influencer no dejó pasar la ocasión y le dedicó un cariñoso homenaje a través de sus redes sociales.

En sus historias, la creadora de contenido publicó un collage de fotografías que recorren distintas etapas de su vida. En algunas se ve a su madre cargándola cuando era apenas una bebé, mientras que en otras más recientes aparecen compartiendo momentos juntas, disfrutando de diferentes actividades.

Ignacia Antonia compartió sentido homenaje a su madre en su cumpleaños

Ignacia aprovechó la instancia para reflexionar sobre cómo su visión de la maternidad ha cambiado desde que está embarazada de su primera hija, fruto de su relación con el cantante urbano Bastián Demonte, conocido como AK4:20.

"El que ahora vaya a ser mamá me hace admirarte, apreciarte y respetarte mucho más de lo que ya lo hacía. Gracias por ser mi ejemplo a seguir, mi aliada y la mejor mamá del mundo. Te amo mamá, feliz cumpleaños", escribió la influencer.

En mayo de 2024, casi un año antes de anunciar su embarazo, Ignacia conversó con La Cuarta sobre la profunda influencia que su madre ha tenido en su vida, destacando lo mucho que valora el apoyo que siempre le ha brindado en su carrera en redes sociales.

"Es mi ejemplo a seguir. De hecho, siempre digo que mi sueño es ser mamá. Me encantaría ser mamá, pero me da mucho miedo porque llegar a la altura de ella es muy difícil. Me dejó la vara muy alta. Yo de verdad siento que mi mamá lo ha hecho tan bien, siempre siento la confianza de contarle todo", expresó en ese entonces.

