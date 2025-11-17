"Creo que alguien quiere salir": Ignacia Antonia publica video de su vientre moviéndose sin parar

17 nov. 2025 - 10:46 hrs.

La influencer Ignacia Antonia se encuentra en estos momentos disfrutando de sus últimas semanas de embarazo, junto a su pareja Bastián Demonte, cantante chileno de música urbana, conocido popularmente por su seudónimo AK4:20.

Durante este domingo 16 de noviembre, Ignacia publicó un impresionante video en el que aparece su abultado vientre de embarazo moviéndose de un lado hacia a otro, lo cual sorprendió a la joven influencer.

"Creo que alguien quiere salir, jajaj", escribió encima del clip, adjuntando un emoji de una carita emocionada junto a un corazón rosado, y otra llorando.

Cabe recordar que si todo sale como está planeado, la guagua de Ignacia Antonia debería nacer dentro del mes de diciembre.

¿Por qué se mueve el vientre?

En las últimas semanas de embarazo, el feto ocupa casi todo el espacio del útero y cada movimiento se transmite con fuerza. Al haber menos proporción de líquido amniótico, las patadas y giros se notan mucho más en la superficie del vientre.

La futura guagua también busca acomodarse para el nacimiento, generalmente con la cabeza hacia abajo. Ese proceso implica giros y empujes que hacen que el abdomen cambie de forma y se mueva de manera visible varias veces al día.

Además, su sistema nervioso está más desarrollado y responde a estímulos externos. Según WebMD, el mayor tamaño del bebé y el espacio reducido hacen que los movimientos sean más intensos y perceptibles en el segundo y tercer trimestre.

Todo sobre Famosos chilenos