Inna Moll lució en Miss Universo traje típico inspirado en Torres del Paine y recordó tragedia: "Envío mis condolencias"

Durante la madrugada de este miércoles 19 de noviembre en Chile se llevó a cabo la primera competencia del Miss Universo, consistente en la presentación de los trajes típicos de cada una de las aspirantes a la corona del concurso.

La representante de Chile, Inna Moll, junto a un diseñador tailandés, lugar en donde se está desarrollando el certamen, crearon un traje típico inspirado en el Parque Nacional Torres del Paine, lugar ubicado al extremo sur de Chile, en la región de Magallanes y la Antártica Chilena.

La inspiración de Torres del Paine

El traje constó de un corsé plateado con incrustaciones de brillantes, con dos "aletas" que sobresalían en su cadera, desde las cuales caía un tul brillante que, en su parte superior, tenía figuras de copos de nieve.

En su cabeza llevó un tocado de siete puntas, de los mismos colores del vestido, junto a gemas azules que sobresalían en cada uno de los extremos.

Como si eso fuera poco, a sus espaldas llevó unas enormes alas celestes que, en sus puntas, contaba con dos palomas. La gran sorpresa fue que, en sus piernas, el vestido escondía una capa desplegable que tenía estampado el diseño de las Torres.

Traje de Inna Moll

Inna publicó un video luciendo su traje, sin olvidar la tragedia que se está viviendo en estos momentos en el lugar, debido a la muerte de cinco turistas extranjeros en medio de una tormenta que azotó el lugar durante los últimos días.

En la descripción la joven escribió, "hoy llevo con orgullo un traje inspirado en las imponentes Torres del Paine, un lugar que representa la grandeza de nuestra tierra y el espíritu indomable de Chile. Nuestras montañas son parte de quiénes somos: fuertes, profundas y llenas de historia".

"En estos días, su belleza también se ve teñida de tristeza por la pérdida de turistas en la zona. Como chilena, envío mis condolencias a sus familias y abrazo a quienes cuidan y aman estos paisajes que nos pertenecen a todos. Que este homenaje sea un recordatorio del respeto que nuestra naturaleza merece y del amor que sentimos por nuestro país", finalizó, recibiendo miles de "me gusta" y cientos de comentarios de felicitaciones.

