Revelan identidades y edades de los cinco turistas que murieron en Torres del Paine

18 nov. 2025 - 20:57 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este martes, las autoridades confirmaron que cinco turistas extranjeros fallecieron en el Parque Nacional Torres del Paine, en la región de Magallanes y la Antártica Chilena.

Más temprano, se había dado a conocer el deceso de dos ciudadanos oriundos de México, una mujer y un hombre.

¿Quiénes eran los turistas que fallecieron en Torres del Paine?

Se trataba de Cristina Calvillo Tobar, de 37 años, nacida el 14 de junio de 1988; y de Julián García Pimentel, de 36 años, nacido el 7 de febrero de 1989.

Con el paso de las horas, se corroboró que también murieron una mujer y un hombre de nacionalidad alemana, además de una mujer británica.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Nadine Lichey, de 45 años, nacida el 3 de mayo de 1980; Andreas Von Pein, de 52 años, nacido el 10 de julio de 1973; y Victoria Bond, de 30 años, nacida el 30 de noviembre de 1984.

Los otros cuatro turistas desaparecidos fueron encontrados con vida por las autoridades.

Presidente Gabriel Boric lamentó la tragedia

El Presidente Gabriel Boric lamentó lo ocurrido en su cuenta de X, donde escribió que "quisiera reconocer a los equipos de Carabineros, el Ejército, Socorro Andino y Conaf, quienes han trabajado arduamente y desde el primer momento en las labores de búsqueda, rescate y ahora evacuación de las personas extraviadas en el sector, en medio de una intensa nevada y vientos de hasta 190 kilómetros por hora".

"A las familias, amigos y seres queridos de las cinco personas de nacionalidades mexicana, alemana y británica, lamentablemente fallecidas en la tragedia ocurrida en Torres del Paine, envío mis más sentidas condolencias. Sepan que cuentan con toda la colaboración de las autoridades e instituciones chilenas en estos difíciles momentos", concluyó.