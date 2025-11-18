Tragedia en Torres del Paine: ¿Cuáles son las nacionalidades de los cinco turistas fallecidos?
¿Qué pasó?
Durante la tarde de este martes, las autoridades confirmaron que cinco turistas extranjeros fallecieron en el Parque Nacional Torres del Paine, en la región de Magallanes y la Antártica Chilena.
¿De qué nacionalidades eran los turistas fallecidos?
Más temprano, se había dado a conocer el deceso de dos ciudadanos oriundos de México, una mujer y un hombre.
Sin embargo, con el paso de las horas, se corroboró que también murieron una mujer y un hombre de nacionalidad alemana, además de una mujer británica.Ir a la siguiente nota
Los otros cuatro turistas desaparecidos fueron encontrados con vida por las autoridades.
"Nuestras condolencias a las familias de quienes perdieron la vida"
El arduo operativo comenzó el lunes, encabezado por personal especializado de Conaf, Carabineros y Ejército, junto a grupos rescatistas.
A raíz de la complejidad del lugar y las adversas condiciones meteorológicas, se espera que los cuerpos sean evacuados el miércoles en un helicóptero de la Fuerza Aérea de Chile (FACh).
"Nuestras condolencias a las familias de quienes perdieron la vida y el agradecimiento a los equipos de rescate", señalaron desde la Delegación Presidencial de la región de Magallanes en su cuenta de X.
