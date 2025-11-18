Tragedia en Torres del Paine: ¿Cuáles son las nacionalidades de los cinco turistas fallecidos?

18 nov. 2025 - 18:19 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este martes, las autoridades confirmaron que cinco turistas extranjeros fallecieron en el Parque Nacional Torres del Paine, en la región de Magallanes y la Antártica Chilena.

¿De qué nacionalidades eran los turistas fallecidos?

Más temprano, se había dado a conocer el deceso de dos ciudadanos oriundos de México, una mujer y un hombre.

Sin embargo, con el paso de las horas, se corroboró que también murieron una mujer y un hombre de nacionalidad alemana, además de una mujer británica.

Los otros cuatro turistas desaparecidos fueron encontrados con vida por las autoridades.

"Nuestras condolencias a las familias de quienes perdieron la vida"

El arduo operativo comenzó el lunes, encabezado por personal especializado de Conaf, Carabineros y Ejército, junto a grupos rescatistas.

A raíz de la complejidad del lugar y las adversas condiciones meteorológicas, se espera que los cuerpos sean evacuados el miércoles en un helicóptero de la Fuerza Aérea de Chile (FACh).

"Nuestras condolencias a las familias de quienes perdieron la vida y el agradecimiento a los equipos de rescate", señalaron desde la Delegación Presidencial de la región de Magallanes en su cuenta de X.