"Please help": El dramático mensaje en redes sociales que entregó la primera alarma por tragedia en Torres del Paine

18 nov. 2025 - 15:53 hrs.

¿Qué pasó?

Mientras sigue la búsqueda de siete turistas desaparecidos tras el accidente registrado el lunes en el Parque Nacional Torres del Paine, región de Magallanes, y que dejó a otros dos visitantes mexicanos fallecidos, continúan surgiendo antecedentes del hecho.

Lo último que se ha conocido fue un mensaje en redes sociales que encendió las alertas. Se trata de una publicación realizada la tarde-noche de ese mismo día en el grupo de Facebook "Torres del Paine, Chile", en donde una persona da cuenta de la emergencia que se vivía en la zona.

A eso de las 20:30 horas, un visitante escribió en inglés que otros turistas que realizaban el Circuito Macizo Paine, más conocido como Circuito "O" -una de las rutas más exigentes del parque- habían quedado atrapados por las extremas condiciones meteorológicas.

"PLEASE HELP"

"Nos encontramos en el campamento Los Perros, en Torres del Paine. Hay gente que escaló el John Gardner esta mañana y el tiempo empeoró drásticamente. Hay demasiada nieve y algunas personas están atoradas en el paso. Vientos muy fuertes, superiores a 193 km/h", se lee en el mensaje, que tiene como encabezado "Please help".

El escrito continúa señalando que las personas afectadas "salieron a las 6 de la mañana. Hemos enviado entre 20 y 25 personas para rescatar a los desaparecidos. Creemos que hay al menos 5 personas sin encontrar; una está rescatada ahora, pero está inconsciente. Se encuentran entre Los Perros y la cima del paso".

"Necesitamos ayuda urgente; tanto los escaladores como los rescatistas corren peligro de muerte debido a la situación actual. Hemos enviado a todos los que hemos podido a la montaña, pero aún necesitamos más ayuda. Es muy difícil obtener información sobre los servicios de rescate aquí. Por favor, contáctame mediamente si pueden ayudar", finaliza la publicación.

De acuerdo a lo consignado por La Tercera, el mensaje se viralizó rápido entre trabajadores de refugios, guías y agencias turísticas, quienes en medio de la conmoción difundieron la alerta para acelerar la llegada de equipos de rescate. Poco después, Conaf confirmó el extravío de personas en el sector de Los Perros.

Búsqueda de personas desaparecidas

Según explicó Carabineros, la noche del lunes se organizó el Comité para la Gestión de Riesgo de Desastres (Cogrid) provincial, activando las alertas y enviando a los equipos al lugar. Sin embargo, debido a las condiciones climáticas y de acceso, fue imposible hacer alguna búsqueda nocturna.

Tras ello, a las 05:00 horas de este martes comenzaron los equipos a avanzar hacia el sector de Lago Dickson, en donde se establecerá el comando a cargo del GOPE Magallanes. El equipo de búsqueda incluye también a personal del Ejército, Conaf y el Cuerpo de Socorro Andino.

El equipo de búsqueda es de 24 personas, entre equipos especializados de montaña y fronteras de Carabineros, GOPE Magallanes con un can de búsqueda de personas, personal especializado del Ejército y de Conaf y el Cuerpo de Socorro Andino.

Cabe destacar que en el primer reporte oficial que se entregó se hablaba de tres personas afectadas: un turista mexicano fallecido, una visitante coreana en estado crítico y una británica desaparecida. Sin embargo, la mañana del martes se actualizó la información.

"Hablamos de dos personas fallecidas y siete que todavía están en fase de ubicar y empadronar", indicó el delegado presidencial provincial, Guillermo Ruiz. Indicó además que la segunda persona fallecida corresponde a una mujer mexicana, quien había sido evacuada la noche anterior.