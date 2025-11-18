Mexicano fallecido, coreana en estado crítico y británica desaparecida: Lo que se sabe de la tragedia en Torres del Paine

18 nov. 2025 - 09:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave accidente se produjo la tarde del lunes en el Parque Nacional Torres del Paine, en la región de Magallanes. Producto del hecho, un turista falleció, una resultó herida y otra está desaparecida.

De acuerdo a información policial, la emergencia tuvo lugar en el tramo entre el Campamento Los Perros y el Paso John Gardner, un sector reconocido por su terreno complejo y condiciones climáticas imprevisibles.

Un mexicano fallecido, una coreana en estado crítico y una británica desaparecida

En primer lugar, Carabineros confirmó que "el fallecido es un ciudadano mexicano; la turista rescatada con hipotermia es de origen coreano y se encuentra en estado crítico", según consignó Radio Bío Bío.

Por otro lado, una turista británica "permanece extraviada en la zona". Asimismo, desde la institución policial indicaron que otra turista mexicana recibió tratamiento médico en el Campamento Los Perros.

Posteriormente, se logró recuperar el cuerpo del ciudadano mexicano y trasladar a la turista corean hasta el Hospital de Puerto Natales para recibir atención especializada.

Búsqueda de turista británica continuará este martes

Las autoridades anunciaron que el operativo de búsqueda de la excursionista británica se reanudará con la luz de este martes, concentrándose en el sector donde fue vista por última vez. La decisión responde a la necesidad de resguardar la seguridad de los equipos ante la falta de visibilidad y los riesgos del terreno.

En paralelo, se evalúa cerrar el Parque Nacional para facilitar las labores en un entorno controlado, mientras la zona permanece bajo Alerta Temprana Preventiva decretada por Senapred debido a un evento meteorológico.

Carabineros y Conaf coordinan las acciones, con el objetivo principal de localizar a la turista desaparecida en el Circuito O, ruta que exige preparación técnica y física a quienes deciden enfrentarla.