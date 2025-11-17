Andaba en bicicleta y escuchó gritos de auxilio: Trabajador cuenta cómo rescató a hermanos argentinos que se ahogaban en La Serena

17 nov. 2025 - 18:14 hrs.

¿Qué pasó?

Una tragedia tuvo lugar este lunes en una playa de La Serena, en la región de Coquimbo, luego que un grupo de hermanos fuesen arrastrados por las olas mientras se bañaban. Tres de ellos lograron ser rescatados con vida, sin embargo, uno no pudo salir y actualmente permanece desaparecido.

El hecho ocurrió a eso de las 12:45 horas en el sector Cuatro Esquinas, hasta donde llegó una familia argentina, que hace un año vive en la ciudad, a pasar la tarde. Lamentablemente, todo se salió de control cuando los cinco hermanos, de entre 12 y 22 años, entraron al mar.

Es ahí donde Francisco Boldo entra en la historia. Se trata de un trabajador de la construcción, amante del deporte, quien en ese momento se trasladaba en su bicicleta por la costanera. De pronto escuchó unos gritos de auxilio y no dudó en intervenir.

"Me saqué la ropa y me fui a salvarlos"

El hombre, pese a no ser salvavidas, corrió en rescate de los jóvenes. "Me saqué mi ropa, andaba con short y me fui a salvarlos", relató Francisco a Meganoticias. Previamente, uno de los hermanos, el mayor de 22 años, ya había logrado salir del mar por sus propios medios.

"Avanzo unos 10 metros y veo al primer niño que tenía como 15 años, que estaba tragando agua. Hago que se relaje, lo pesco, lo saco un poco a donde se pueda parar y le digo 'sale para afuera, voy por tus hermanos'", recordó Francisco.

Luego, el trabajador de la construcción nadó 10 metros más adentro y vio a otro niño, de 12 años, flotando. "Lo pesco, le aprieto el pecho, porque estaba flotando encima del agua, él ya había tragado mucha agua, le di reanimación", añadió.

Pero el rescate no terminó ahí. Francisco tomó en sus brazos al menor y después se fue nadando a otro punto, en donde se ubicaba una hermana de los otros adolescentes, quien "también estaba tragando agua".

"Me empecé a desesperar, porque me empezaron a hundir y ahí los tuve que apretar, tranquilizarlos y llevármelos, porque había mucho oleaje", expresó.

"No lo pude rescatar"

Pese a su esfuerzo, hubo un joven de 17 años a quien no pudo salvar. "En eso veo a otra persona más adentro, que era un hermano mayor. (...) No lo pude (rescatar), se me fue, porque estaba muy adentro y yo ya estaba con los otros. No podía, o si no se me ahogaban todos", manifestó.

Por su parte, desde la Armada de Chile informaron que, tras enterarse de que el adolescente seguía inubicable, se procedió "a cambiar la configuración de rescate a rebusca en forma inmediata, la que se inició en la última posición conocida del desaparecido".

"Los esfuerzos de búsqueda se mantendrán con los medios dispuestos a los cuales se le sumará un avión de exploración a contar de mañana (martes)", agregó la institución por medio de un comunicado.

"Yo solo los salvé"

Pese a que un principio trascendió la información que un salvavidas había rescatado a los tres adolescentes, lo cierto es que fue Francisco quien lo hizo, quien se topó con la tragedia por casualidad mientras iba en su bicicleta por la costanera.

El trabajador de la construcción actuó solo. Nadie más lo estaba ayudando. "Yo solo los salvé. Después llegaron marinos a puro levantarlos para arriba. Esa fue la pega que hicieron. Se demoraron media hora y los arrastraron como 15 metros con una boya que casi los ahogaron de nuevo", criticó.