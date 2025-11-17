Accidente en la Ruta 5 Sur: Choque entre camiones provoca kilométrico taco a la altura de San Bernardo

17 nov. 2025 - 14:53 hrs.

¿Qué pasó?

Debido a un accidente de tránsito protagonizado por dos camiones la tarde de este lunes en la Ruta 5 Sur, a la altura de la comuna de San Bernardo, en la Región Metropolitana, un taco kilométrico taco se registró en la carretera.

Choque de camiones en la Ruta 5 Sur

El siniestro vial se produjo a eso de las 12:00 horas en el kilómetro 17,2 en dirección al sur, a la altura de la Salida Catemito, sector Colón, punto que se mantiene con el tránsito suspendido en sus tres pistas. Esto ha generado una importante congestión vehicular.

De acuerdo a información preliminar, en ese lugar se produjo un choque por alcance de dos vehículos de alto tonelaje. Uno de ellos trasladaba materiales para la construcción, como cemento, que terminó dispersándose por el lugar tras el impacto.

Según Radio Bío-Bío, por razones que se desconocen, un camión rompió la barrera de contención y terminó pasando el eje central, quedando atravesado en la ruta. En ese contexto, colisionó con un camión tres cuartos que venía de frente.

Conductores resultaron heridos

A raíz del siniestro vial, ambos conductores resultaron heridos, por lo que se les trasladó de urgencia hasta un centro asistencial. De momento, no se sabe cuál es la gravedad de sus lesiones, pero preliminarmente serían leves.

El Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur y el de San Bernardo llegaron al lugar para atender la emergencia, colaborando en el rescate de al menos uno de los conductores, quien había quedado atrapado en la cabina de su vehículo.

Desde TransporteInforma, junto con indicar que el desvío se lleva a cabo por Salida 17B, recomendaron transitar por vías interiores de San Bernardo y conducir con precaución.