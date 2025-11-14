Al menos 11 heridos tras volcamiento de bus de pasajeros en Panguipulli

14 nov. 2025 - 18:04 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este viernes, un bus de pasajeros sufrió un accidente de tránsito en una zona rural de la comuna de Panguipulli, región de Los Ríos, dejando al menos 11 personas lesionadas.

Fue en el sector de Cahuincul, en la Ruta T-229, que une Calafquen con Pitrén, que el vehículo se volcó, movilizando a personal de emergencias al lugar.

¿Qué se sabe del accidente en Panguipulli?

El accidente fue protagonizado por un bus que transportaba a 18 pasajeros, el cual perdió el control, aparentemente a raíz de un desperfecto mecánico, lo que deberá ser confirmado con la investigación correspondiente.

El mayor Bruno Chulba, comisario de la Quinta Comisaría de Carabineros Panguipulli, detalló en Radio Bío Bío que el bus involucrado pertenece a empresas Cordillera, y hacía un recorrido desde Panguipulli, pasando por Calafquén, hacia Cerro Pitrén.

"Es ahí cuando en una cuesta que existe en el lugar, por la ruta T-229, el vehículo sufre un desperfecto mecánico y conforme a la declaración que entregó su conductor, el cual conducía en normal estado, perdió el control del móvil", relató.

¿Qué se sabe de los heridos?

Por el momento, no se ha informado la gravedad de las personas lesionadas, quienes fueron trasladas hasta centros asistenciales.

"Mantenemos 11 personas lesionadas, las cuales fueron trasladadas por personal de SAMU al Hospital de Panguipulli y también al SAR", sostuvo Chulba.

Hasta el sitio del accidente llegó personal del SAMU, Bomberos y Carabineros.