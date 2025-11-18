Tragedia en Torres del Paine: Confirman muerte de segunda turista mexicana y aumentan a siete las personas desaparecidas

18 nov. 2025 - 11:13 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este martes se confirmó la muerte de una segunda persona de nacionalidad mexicana tras el accidente que el lunes se registró en el Parque Nacional Torres del Paine. Además, se detalló que son siete las personas desaparecidas.

La información fue confirmada por Carabineros y por el delegado presidencial de la región de Magallanes, José Antonio Ruiz, quienes dieron a conocer, también, las labores que han llevado a cabo los equipos de rescate desplegados en la zona.

Dos turistas fallecidos y siete desaparecidos

"Acabamos de terminar un Cogrid regional ante la situación que está aconteciendo en el Parque Nacional Torres del Paine por las condiciones meteorológicas del sector Paso Dickson", comenzó señalando Ruiz ante la prensa.

"En este momento, hay dos personas fallecidas y hay siete que se desconoce su paradero", informó, agregando que por ahora "nuestra labor está enfocada netamente en la búsqueda y rescate de estas personas".

Cabe recordar que en un principio se señaló que producto de la tragedia un visitante mexicano había fallecido. Ahora se suma la muerte de una mujer de ese mismo país.

También se habló de que una turista británica permanecía desaparecida. Lamentablemente, el número aumentó a siete. De momento se desconocen las nacionalidades de los extraviados.

Asimismo, se había reportado a una coreana en estado crítico. Por ahora, no se ha actualizado su estado de salud, ni tampoco se tiene conocimiento si hay más heridos.

Tragedia en Torres del Paine

Desde Carabineros explicaron que la emergencia se desarrolla desde el lunes, luego que un grupo de turistas fuese sorprendido por una tormenta de viento blanco con rachas de más de 190 km/h.

En la noche se organizó el Comité para la Gestión de Riesgo de Desastres (Cogrid) provincial, activando las alertas y enviando a los equipos al lugar. Sin embargo, debido a las condiciones climáticas y de acceso, fue imposible hacer alguna búsqueda nocturna.

Tras ello, a las 05:00 horas de este martes comenzaron los equipos a avanzar hacia el sector de Lago Dickson, en donde se establecerá el comando a cargo del GOPE Magallanes.

El equipo de búsqueda es de 24 personas, entre equipos especializados de montaña y fronteras de Carabineros, GOPE Magallanes con un can de búsqueda de personas, personal especializado del Ejército y rescatate de Conaf y Socorro Andino.