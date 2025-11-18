Confirman muerte de otros tres turistas en Torres del Paine: Víctimas fatales ascienden a cinco

18 nov. 2025 - 17:02 hrs.

¿Qué pasó?

José Antonio Ruiz, delegado presidencial de la región de Magallanes y la Antártica Chilena, confirmó durante la tarde de este martes la muerte de cinco turistas en el Parque Nacional Torres del Paine.

Más temprano, se había dado a conocer el deceso de dos turistas mexicanos, una mujer y un hombre.

Sin embargo, con el paso de las horas, se corroboró que también fallecieron una mujer y un hombre de nacionalidad alemana, además de una mujer británica.

En un punto de prensa realizado poco antes de las 17:00 horas, Ruiz señaló que "la información que nos entrega Conaf es que se encuentra a estas cinco personas fallecidas y todo el resto estaría empadronado, los que han ingresado en los últimos días al macizo Paine".

"Estamos en una fase de plan de evacuación de estos cuerpos y también los trámites consulares por la nacionalidad de estas personas. Sabemos que es un lugar de muy difícil acceso, donde se depende mucho de las condiciones meteorológicas", agregó.

El delegado explicó que "de acuerdo a la proyección meteorológica que se realizará mañana (miércoles) por la mañana, se verán las ventanas de tiempo para que eventualmente pueda operar el helicóptero de la Fuerza Aérea de Chile (FACh). Son muchas horas por vía terrestre, por lo tanto, se va a priorizar la vía aérea".

Noticia en desarrollo...