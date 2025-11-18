Inna Moll se emociona al recibir especial regalo en la recta final del Miss Universo: "Queríamos que estuviera a tu lado"

18 nov. 2025 - 14:17 hrs.

Inna Moll se encuentra en la recta final para el gran día. Este jueves 20 de noviembre se realizará la ceremonia en la que se conocerá a la nueva Miss Universo, y la representante chilena figura entre las favoritas para quedarse con la corona.

Sus últimos días en Tailandia, sede del certamen, han estado llenos de emociones. La modelo ha entregado lo mejor de sí para deslumbrar a los organizadores y destacar en cada presentación. Pero no todo ha sido competencia: en medio de una de sus apariciones, Inna recibió un regalo muy especial.

Inna Moll se emociona al recibir especial regalo en la recta final del Miss Universo

Resulta que sus fanáticos le enviaron un cuadro con una pintura de su querida perrita Quinta, quien ha sido fundamental en los últimos años de su vida. Al ver el retrato, Inna no pudo contener la emoción y estuvo a punto de llorar.

La obra incluía una pequeña tarjeta que, según se aprecia en la cuenta de la artista Mac & Ham, decía: "Sabemos que Quinta está en tu corazón cada segundo y queríamos que estuviera a tu lado en este momento tan importante de tu vida".

Además, sus seguidores aprovecharon de expresarle todo su apoyo, dejándole claro que están satisfechos con su participación en el concurso: "Que sus ojitos te recuerden todo el amor que te espera en casa y la fuerza que llevas dentro ¡Estamos orgullosos de ti! Con todo nuestro amor, Team Inna Verse".

El regalo que recibió Inna Moll/Instagram

En una transmisión de Instagram se aprecia el momento exacto en que Inna recibe el obsequio. "Ay, qué lindo, gracias", expresó la chilena, mientras los presentes coreaban el clásico "ceacheí" para alentarla.

En una entrevista con Mestizo en 2021, Inna habló sobre el profundo vínculo que mantiene con Quinta: "Es mi cable a tierra, mi hija, la que cambió mi vida para mejor. Tiene muchísima energía, es mi máxima compañera (...) Cuando la vi me puse a llorar. No podía creer lo que sentí y supe que iba a estar conmigo hasta que su vida termine".

