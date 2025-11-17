Inna Moll tuvo un tierno gesto con sus compañeras del Miss Universo 2025 en la previa a la gran final

17 nov. 2025 - 18:32 hrs.

Inna Moll continúa destacando en el Miss Universo 2025 no solo por sus elegantes looks y preparación, sino también por la actitud cercana que ha mostrado durante la concentración con sus compañeras, quienes aspiran este jueves 20 de noviembre quedarse con la corona.

Durante las últimas jornadas, diversos analistas han ubicado a Inna entre las favoritas para alcanzar el codiciado Top 5. Entre los aspectos más valorados están su carisma, su dominio del inglés, su desempeño en pasarela y la seguridad con la que se ha presentado en cada actividad oficial. A eso se suma la atención mediática que ha generado por su estilo y manejo escénico.

El tierno gesto de Inna para sus compañeras

En medio de esta intensa agenda previa a la final, Inna Moll protagonizó un gesto que llamó la atención de sus compañeras. Aun cuando las participantes se encuentran totalmente enfocadas en sus presentaciones individuales, la chilena quiso dedicar un momento a compartir con ellas y entregarles un detalle especial.

La candidata nacional decidió regalar scrunchies, el conocido accesorio para el cabello elaborado con una banda elástica cubierta de tela. Estos coles, también llamados donas o bambas en otros países, son apreciados porque permiten sujetar el pelo sin dañarlo ni dejar marcas y, además, se han convertido en un complemento muy utilizado por el toque de estilo que aporta.

Regalos de Inna Moll

El obsequio fue bien recibido entre las demás concursantes, que valoraron la sencillez y amabilidad del gesto. En un contexto competitivo donde cada minuto cuenta, la iniciativa de Inna fue vista como una muestra de compañerismo y cercanía, cualidades que ha transmitido desde el inicio de su participación.

La gran final del Miss Universo 2025 se realizará este jueves 20 de noviembre directamente desde Tailandia. En Chile, con el ajuste horario, la ceremonia se podrá ver a partir de las 22 horas.

