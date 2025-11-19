Diana Bolocco recibe severa sanción de Instagram por publicación que infringió sus normas: "Me castigó por la foto de ayer"

19 nov. 2025 - 11:14 hrs.

Diana Bolocco, quien se mantiene fuera de pantalla debido a un cuadro de influenza, reveló que recibió una inusual sanción en Instagram tras una reciente publicación que habría infringido las normas de contenido de la plataforma.

La animadora continúa en casa recuperándose, motivo por el cual debió ser reemplazada en el estelar que conduce. A través de sus historias, Diana ha compartido distintas actualizaciones sobre su estado de salud.

Diana Bolocco recibe severa sanción de Instagram por publicación que infringió sus normas

En ese contexto, publicó la receta médica y algunos de los medicamentos que tuvo que comprar para su tratamiento. Sin saberlo, estaba vulnerando una regla de Meta, ya que la plataforma prohíbe mostrar imágenes de fármacos con receta retenida, precisamente el tipo de contenido que ella compartió.

Desde su reposo, Diana contó a sus seguidores lo ocurrido: "En cosas curiosas… Instagram me castigó por la foto de ayer porque aparentemente aparecían algunos remedios en la foto que son con receta retenida".

En la misma línea, explicó cuáles fueron las consecuencias que determinó la aplicación, las que afectan directamente su actividad en la plataforma: "¡No puedo hacer lives por un año! Y tampoco contestar mensajes directos por tres días".

De esta forma, no podrá realizar transmisiones en vivo —una herramienta clave para quienes trabajan con marcas o buscan interactuar con su audiencia— ni utilizar la mensajería de la plataforma durante el periodo señalado.

Además, aprovechó de actualizar su situación médica. "Estoy un poco mejor, resucitando. Lo que sí es que no tengo voz. Me duele horrible la garganta y estoy completamente disfónica. Espero recuperarla porque es mi herramienta de trabajo", manifestó.

Historia de Instagram de Diana Bolocco

Todo sobre Famosos chilenos