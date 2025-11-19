Inna Moll brilla con un impresionante vestido rosado en la competencia de gala del Miss Universo 2025

19 nov. 2025 - 12:20 hrs.

Inna Moll se vistió de gala este miércoles 19 de noviembre en Tailandia, país en el cual se desarrolla el Miss Universo 2025, debido a que la última prueba de la jornada preliminar de la jornada fue, justamente, el desfile de vestidos de noche.

Recordemos que Inna, en este mismo día, ya se presentó con el traje típico, escogiendo uno inspirado en las Torres del Paine para la ocasión, y también tuvo la pasarela de bikini, luciendo un traje de dos piezas morado y unos tacones plateados para combinar.

El traje de gala de Inna Moll

La chilena se la jugó para la última prueba de esta preliminar con un vestido de la casa de modas Anaz, compuesto por una tela rosa palo con transparencias, el cual contaba con un escote sin tirantes, con pedrería bordada, la cual delineaba su esbelta figura y entregaba destellos de brillo por todo el escenario.

El toque de glamour de su prenda fue que en los costados de su cadera, se le confeccionó unos grandes lazos con forma de rosas, los cuales ocupó para tapar en un principio la parte superior del vestido, para abrilrlo luego y mostrar el impactante escote de la prenda.

Inna Moll

Tal como ha sido la tónica del concurso, para la instancia Inna dejó su pelo suelto con leves ondas, un maquillaje de noche, y unos enormes aros con forma de gota, que en la punta tenían reposando un diamante rosa.

De fondo, la presentadora de Inna destacó que Inna ama a los animales, y que su gran proyecto es, de ganar el Miss Universo, proveer de equinoterapia a niños con trastorno del espectro autista.

