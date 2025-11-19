Inna Moll sacó aplausos en Miss Universo en el desfile de bikinis: Este fue el traje de baño que utilizó

19 nov. 2025 - 10:48 hrs.

Inna Moll se lució este miércoles 19 de noviembre en el desfile de bikinis del Miss Universo, que se lleva a cabo en Tailandia, justo después de haberse presentado con el pomposo traje típico inspirado en el Parque Nacional Torres del Paine.

Cabe recordar que la prueba del traje típico y del bikini entregan puntaje a las misses que se presentan, los cuales se van sumando hasta el día final, instancia en que la cifra obtenida puede catapultar su paso a las instancias finales del certamen.

La pasarela de Inna Moll

Para la oportunidad, Inna decidió lucir un bikini de dos piezas color morado, completamente tradicional, aunque el busto se encuentra unido con un broche dorado, lo que da un toque de brillo a su pecho.

En cuanto a accesorios, lució unos grandes aros colgantes, que combinaban con sus enormes tacones plateados con los cuales deslumbro en la pasarela.

Inna Moll

Uno de los atributos evaluados para las misses es la actitud sobre la pasarela. La chilena llevó su pelo completamente suelto, con ondas, lo que le permitió jugar con este en su caminata, mientras daba sus pasos firmes sobre el escenario, demostrando seguridad y que lo estaba pasando bien.

La voz en off del concurso presentó a Inna Moll como una de las chilenas más influyentes de la actualidad, con más de 1 millón de seguidores en sus plataformas. La gran final del certamen la podremos ver este jueves 20 de noviembre, instancia en la que conoceremos si es que Inna ganó -o no- la corona.

