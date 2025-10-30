La famosa marca de maquillaje de Rihanna aterriza en Chile: ¿Cuándo y dónde se venderán los productos?

30 oct. 2025 - 17:45 hrs.

A estas alturas de su carrera, incluso más que una cantante, Rihanna es una empresaria. Y entre sus aventuras empresariales más destacadas figura su famosa marca de maquillaje, Fenty Beauty, que se vende en distintas partes del mundo y que ahora aterrizará en Chile.

La marca fue lanzada originalmente en septiembre de 2017 y se ha posicionado en el mercado internacional, en parte, por su enfoque inclusivo.

¿Cuándo y dónde se venderán los productos de Rihanna?

Fenty Beauty llegará a Chile el próximo 6 de noviembre y sus productos podrán encontrarse en las tiendas de Falabella, según consignó The Clinic.

Las fanáticas de Rihanna y todos a quienes les guste el maquillaje, podrán adquirir los labiales, correctores e incluso productos para la piel que están en el catálogo (pincha aquí).

"Fenty Beauty", la marca de Rihanna

El producto más famoso de la marca de Rihanna

Uno de los artículos más famosos de la marca de la cantante es el Pro Filt’r Soft Matte Longwear Foundation, una base con más de 40 tonos diferentes.

Tal ha sido el éxito de la marca, que hace unos años fue lanzada Fenty Skin, enfocada en el cuidado de la piel, además de Fenty Eau de Parfum y Fenty Hair.

