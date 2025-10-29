Betsy Camino vuelve a las redes sociales y explica por qué estuvo casi un año alejada

29 oct. 2025 - 19:20 hrs.

Betsy Camino preocupó a sus seguidores, puesto que estuvo alrededor de un año sin compartir contenido en su cuenta de Instagram. Sin embargo, eso quedó atrás y la modelo cubana regresó esta semana dando explicaciones.

Camino, que posee casi 300 mil seguidores, señaló que su cuenta habría sido hackeada, lo que no le permitió poder acceder a ella en todo este tiempo. Fue así como reveló que la situación le generó un profundo impacto en su vida laboral.

La triste información que entregó Betsy Camino

"Después de un año estoy volviendo a través de esta cuenta que eran mis redes oficiales. Estuve un año sin tener esta cuenta y, la verdad, esto me tocó muchísimo, porque fueron muchos años tratando de hacer una comunidad", señaló.

Pese a su alegría, entregó detalles sobre la lamentable experiencia que vivió al perder su cuenta: "Perdí auspiciadores y mis ganancias bajaron. Fueron años al desperdicio", manifestó.

La modelo remarcó que pudo volver a su cuenta de Instagram después de acudir a una empresa que también ayudó a Daniella Chávez. En ese momento, debió enviar una serie de documentos y pruebas, hasta que logró tenerla en su poder.

Hoy en día, el perfil oficial de Camino tiene unos 290 mil seguidores y su más reciente publicación alcanzó los 4 mil "Me Gusta", lo que demuestra que continúa vigente en las redes.

