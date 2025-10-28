Chris Evans y su esposa Alba Baptista se convirtieron en padres: Es el primer bebé del actor

28 oct. 2025 - 19:51 hrs.

Chris Evans y la actriz portuguesa Alba Baptista se convirtieron en padres. Así lo confirmaron durante este martes medios internacionales que revelaron que el bebé de la famosa pareja nació el viernes de la semana pasada en Massachusetts, Estados Unidos.

Por el momento, no se sabe ni sexo ni el nombre de la guagua, que viene a cambiar la vida de sus padres, quienes contrajeron matrimonio el 9 de septiembre de 2023.

¿Cómo se conocieron Chris Evans y Alba Baptista?

Evans y Baptista se conocieron en Europa, luego de que amigos los presentaran hace unos años. Fuentes cercanas mencionaron que el célebre actor supo que ella era la indicada y con quien quería pasar el resto de su vida.

Tras comprometerse y casarse, poco a poco comenzaron a circular rumores de un embarazo. Fue así como la semana pasada ambos fueron testigos del nacimiento de su primer bebé.

Chris Evans y Alba Baptista / AFP

"El título de papá es emocionante"

Evans, que es conocido por interpretar al Capitán América, nunca ocultó sus ganas de ser padre. De hecho, una vez fue consultado sobre esta posibilidad y manifestó que "el título de papá es emocionante".

El actor tiene 44 años y su pareja 28. Ambos se han mantenido alejados de las polémicas, pese a que la prensa ha estado atenta a sus apariciones públicas y vida personal.

