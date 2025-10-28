Muere a los 93 años la actriz Prunella Scales: Alcanzó la fama en conocida serie británica de los 70s

28 oct. 2025 - 16:57 hrs.

El mundo de la cultura está de luto tras conocerse este martes la muerte a los 93 años de Prunella Scales, quien se hizo conocida mundialmente por protagonizar la serie "Fawlty Towers" en la década de 1970.

Medios internacionales destacaron que Scales perdió la vida el lunes de esta semana en su casa, en la ciudad de Londres, y acompañada de sus seres queridos.

La carrera de la actriz Prunella Scales

La actriz nació el 6 de junio de 1932 y en su juventud estudió en más de una escuela de teatro, donde obtuvo los conocimientos que más tarde puso a prueba.

La fama la obtuvo en una serie británica llamada "Fawlty Towers", de dos temporadas con seis capítulos cada una, entre los 1975 y 1979, causando furor en Gran Bretaña.

El mismo programa llegó más tarde a Estados Unidos, haciéndose muy conocido también en ese país, lo que llevó a que Scales internacionalizara su carrera.

¿Qué dijo la familia?

Este martes, al confirmarse la muerte de la actriz, la familia señaló que ella padecía de demencia, lo que "la obligó a retirarse de una notable carrera actoral de casi 70 años".

"Queremos agradecer a todos quienes brindaron a 'Pru' una atención tan maravillosa al final de su vida: sus últimos días transcurrieron con comodidad, satisfacción y rodeados de amor", agregó el círculo cercano.

