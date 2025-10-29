La memorable sorpresa de Antonio Banderas a su hija en su matrimonio: "No hay mayor satisfacción para un padre"

29 oct. 2025 - 15:56 hrs.

El pasado 18 de octubre marcó un hito en la vida de Stella del Carmen Banderas Griffith, hija del actor español Antonio Banderas. En una emotiva ceremonia, la joven se casó con el empresario estadounidense Alex Gruszynski, su pareja de toda la vida.

La celebración posterior estuvo llena de emociones, y uno de los momentos más inolvidables ocurrió cuando, tras dedicar un emotivo discurso a su hija y al nuevo integrante de la familia, Antonio Banderas sorprendió a los invitados con una actuación estelar.

La memorable sorpresa de Antonio Banderas a su hija en su matrimonio

El protagonista de "La máscara del zorro" tomó el micrófono y, acompañado por una veintena de músicos de su orquesta, interpretó "Minnie the Moocher", el clásico del jazz de Cab Calloway, popularizado por The Blues Brothers, desatando la ovación de todos los presentes.

Padre e hija abrieron el primer vals de la noche al ritmo de "Moonlight Serenade" de Glenn Miller, antes de que el novio tomara el relevo. En ese emotivo momento, Antonio Banderas culminó la pieza bailando con su exesposa, la actriz Melanie Griffith, de quien se separó en 2015.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista ¡HOLA! (@holacom)

Stella, de 29 años, es la única hija fruto de su relación con Griffith. Escritora y perfumista, la heredera del actor eligió celebrar su boda en su país natal, España, en una velada que reunió a familiares y amigos, entre ellos su media hermana, Dakota Johnson.

Antes de la boda, Banderas declaró a la revista Hola! que "ver a mi hija vestida de novia será uno de los momentos más hermosos de mi vida. Me toca ser el padre de la novia, y es un papel que asumo con toda la emoción del mundo".

"No hay mayor satisfacción para un padre que ver a su hija feliz y a punto de comenzar este nuevo y hermoso capítulo en su vida. Estamos apoyando a Stella en cada paso, recordándole que lo más importante es el amor que celebraremos", destacó.

Todo sobre Famosos