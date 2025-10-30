Muere a los 42 años recordado actor de "El Príncipe del Rap"

30 oct. 2025 - 12:07 hrs.

¿Qué pasó?

Floyd Roger Myers Jr., exactor conocido por su papel en la serie infantil "El príncipe del rap en Bel-Air", falleció en su casa la madrugada del miércoles a los 42 años, según confirmó su propia madre, Renee Trice.

¿De qué murió Floyd Roger Myers Jr.?

La información fue dada a conocer por el medio estadounidense TMZ, que también informó que actor sufrió un infarto.

Su madre explicó que había sufrido tres ataques cardíacos en los últimos tres años y que habló con su hijo la noche anterior.

Su trayectoria

Myers es recordado por iniciar su carrera interpretando a una versión más joven de Will Smith en la exitosa comedia de los años '90.

Después de "El príncipe del rap en Bel-Air", asumió el papel del joven Marlon Jackson (hermano de Michael) en la miniserie de televisión "Los Jackson: Un sueño americano". Su última aparición en pantalla fue en el 2000, en un episodio de la serie "Young Americans".

Una vida lejos de las cámaras



Alejado de la TV, Myers se dedicó a causas sociales tras cofundar la organización sin fines de lucro Fellaship Men’s Group, centrada en la salud mental masculina.

El grupo despidió al exactor a través de un emotivo mensaje en redes sociales: "Descansa en paz, nuestro buen hermano, uno de nuestros cofundadores. Se ha ido, pero nunca será olvidado. La misión continuará en tu honor".

