El emprendimiento que Emiliano Amor creó a partir del tierno momento viral de su hija: "Colo Colo es mi sapara"

29 oct. 2025 - 18:37 hrs.

Cada vez son más los futbolistas que deciden diversificar sus ingresos fuera de las canchas a través de distintos emprendimientos. Ese es el caso de Emiliano Amor, el jugador argentino-sirio que actualmente se desempeña como defensa en Colo Colo.

Amor cuenta con su propia marca de ropa, Sapara, que busca fusionar lo urbano con lo elegante mediante productos de alta calidad. El nombre de la marca tiene un significado muy especial, vinculado a su hija de cuatro años, Lolita.

El emprendimiento que Emiliano Amor creó a partir del tierno momento viral de su hija

La historia comienza con un tierno momento familiar. Mientras su padre evaluaba su futuro profesional, la pequeña señaló con convicción en un video que se hizo viral: "Colo Colo es mi sapara". Con esa expresión, quiso decir que el club era su pasión.

“Colo Colo es mi pasión, lo amo, es mi vida”: las palabras de Lolita, hija de Emiliano Amor, por su profundo sentimiento con el Cacique 🤍



🎥: Jobi Patane pic.twitter.com/NCwuTYTMJq — DaleAlbo (@dalealbo) January 27, 2025

La expresión se popularizó entre los hinchas del Cacique, y la familia de Emiliano Amor decidió trasladar ese concepto al ámbito de los negocios. Así, en mayo pasado iniciaron la selección de materiales y recursos necesarios para materializar el proyecto.

Productos de Sapara

El resultado es una colección que incluye polerones, poleras, shorts y pantalones con el logo Sapara. En su página web, la marca destaca que "cada prenda que diseñamos está pensada para acompañar momentos únicos, combinando estilo, comodidad y personalidad".

En diálogo con Dale Albo, Johanna Patane, esposa de Emiliano, explicó qué esperan lograr con este emprendimiento: "Esperamos que quien la use sienta la pasión con la que fue creada y el amor que tiene cada prenda, porque para nosotros, cada detalle cuenta y cada diseño nace de lo que más nos mueve: la creatividad, la autenticidad y la pasión".

Durante el mes de octubre, todos los modelos están disponibles con un 20% de descuento en el sitio web sapara.cl, además de contar con envío gratuito dentro de la Región Metropolitana. Los precios van desde $18.990 hasta $33.300.

Todo sobre Colo Colo