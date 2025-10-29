De estar en la cárcel a convertirse en modelo y actor: Así luce Jeremy Meeks, el "criminal más sexy del mundo"

29 oct. 2025 - 08:10 hrs.

Jeremy Meeks se convirtió en un fenómeno mediático en 2014 tras ser arrestado en Stockton, California, cuando su foto policial se volvió viral. Su rostro, catalogado por medios y usuarios de redes sociales como extraordinariamente atractivo, le valió el apodo de "el preso más guapo del mundo".

Meeks había sido detenido por posesión de armas de fuego y por violar su libertad condicional. Tras su liberación en 2016, sorprendió al mundo al ingresar al mundo del modelaje, firmando contratos con agencias internacionales y participando en pasarelas y campañas de reconocidas marcas de moda.

La difícil infancia de Jeremy Meeks

El joven, nacido en 1984, tuvo una infancia marcada por dificultades, problemas de violencia y pobreza. "Mis padres eran heroinómanos. Yo era un niño heroinómano... Mi infancia fue muy oscura. Mi padre cometió un asesinato cuando yo tenía nueve meses y mató a la mejor amiga de mi madre", reveló en el podcast "What's Your Water" en 2021.

Jeremy Meeks/AFP

Sin embargo, la notoriedad inesperada le abrió oportunidades que jamás había imaginado, y es que mientras estaba en prisión consiguió cerca de 45 contratos. No solo tuvo éxito como modelo, también apareció en películas como "Trigger", "Secret Society" y "True to the Game 2 y 3".

En 2024, Meeks publicó su autobiografía, titulada "Model Citizen", donde comparte su historia de vida y las lecciones aprendidas de su pasado. "Estoy en un lugar de mi vida donde soy extremadamente vulnerable y quiero contar mi historia, toda la historia, y espero que la gente pueda conectar con ella", contó a People.

En cuanto a su vida sentimental, el expresidario estuvo casado con Melissa Meeks durante casi una década antes de divorciarse en 2018. Para ese entonces ya tenían un hijo. La separación estuvo marcada por una infidelidad por parte de Jeremy con Chloe Green, heredera de Topshop.

La relación con Green duró dos años y resultó en el nacimiento de su segundo hijo. Tras terminar ese romance en 2019, el modelo declaró en abril pasado que estaba soltero y enfocado en su crecimiento personal y profesional, y reveló que tiene planes de incursionar en la música.

Así luce el "criminal más sexy del mundo"

Jeremy Meeks/Instagram

Jeremy Meeks/Instagram

Jeremy Meeks/Instagram

