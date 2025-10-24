Anita Reeves desclasifica uno de los mayores sueños no cumplidos de su amigo Felipe Camiroaga

24 oct. 2025 - 22:32 hrs.

Anita Reeves recordó su amistad con Felipe Camiroaga, quien falleció trágicamente en un accidente aéreo, y desclasificó uno de los mayores sueños que el animador no alcanzó a cumplir.

La actriz, que protagonizó varias teleseries hace unos años, señaló que uno de los deseos de Camiroaga era poder tener un hijo, pero eso nunca se concretó, pese a que fue vinculado a más de una mujer.

"Yo creo que le quedó algo pendiente"

Reeves conversó con el programa "Podemos Hablar" y reveló que "yo creo que le quedó algo pendiente... él quiso traer una niña de Haití, él me lo dijo. No lo hizo, no sé qué pasó, quería adoptar niños, quería tener hijos", manifestó la actriz.

La actriz abordó la llegada que tenía Camiroaga con las mujeres, asegurando que era "protagonista de todos los cuentos, era muy querido por las señoritas... me encontré con pocas princesas, pero mujeres varias".

El accidente aéreo

Recordando el accidente aéreo en el que Felipe Camiroaga perdió la vida, indicó que al principio pensó que era falso y que tanto el animador como el resto de la tripulación estaban en la isla Juan Fernández, ayudando a la gente.

Reeves reveló su impresión al confirmarse su muerte: "Cuando me di cuenta de que no había caso, me quedé congelada, traté de entender, porque toda la gente que iba en ese avión eran buenas personas, además, iban a hacer cosas lindas".

