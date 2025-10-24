Reflotan amenazas que Nes realizó contra Damián Pizarro en redes sociales previo a incidente con Fran Maira

24 oct. 2025 - 17:38 hrs.

El productor musical y cantante urbano Joaquín Rodríguez, más conocido como Nes, quedó en el centro de la polémica tras su detención y formalización por amenazas y daños a un vehículo perteneciente a la influencer y cantante Fran Maira.

Los hechos habrían ocurrido en el Hotel Mandarín Oriental de la capital, durante la madrugada del miércoles 22 de octubre. En la misma jornada fue detenido y puesto a disposición de la justicia.

Durante la tarde de dicha jornada, Nes fue formalizado por las amenazas y por los daños al vehículo, mientras que él mismo negó haber cometido agresión física directa: “No soy su pareja… No la he agredido, no la he tocado”, afirmó en una entrevista tras la audiencia en conversación con Canal 13.

Amenazas contra Damián Pizarro

La controversia escaló al involucrar al futbolista Damián Pizarro, vinculado extraoficialmente en medios con Fran Maira como su pareja a mediados de este 2025.

En historias de Instagram difundidas por portales, Nes lanzó insultos y descalificaciones hacia Pizarro: “Te has pintado poquita las patas basura con... del Damián Pizarro. Te paso por la punta del pi... y te lo dejo por aquí porque ni los mensajes te llegan, te la tiro de frente porque cobarde no soy hijo del pi...”, reza una de las historias que le dedicó meses atrás.

En paralelo, otro registro mostró al artista exhibiendo presuntas armas y profiriendo amenazas: “Yo también tengo juguetes de sobra hijo de la pe... cuando quieran guerrear avisen nomás que el atentao se los voy a hacer donde quieran”.

Cabe precisar que Nes quedó con las medidas de prohibición de acercarse a Fran Maira y con arraigo nacional por los 90 días que dura la investigación.

Casa editorial de Nes habla del caso

La casa editorial con la cual Nes tiene contrato, Rimas Publishing, envió un comunicado de prensa en el que condenaron la violencia, recalcando que el artista sigue trabajando con ellos, a la espera de lo que la justicia determine tras la investigación.

"En Rimas Publishing lamentamos profundamente las alegaciones de violencia de género que han sido difundidas en medios y que involucran al artista y productor Nes. Nadie debería verse involucrado en una situación de este tipo", declararon.

Luego agregaron: "Queremos dejar claro que Rimas Publishing no apoya ni tolera ningún tipo de violencia. Confiamos en que las autoridades competentes lleven adelante el proceso correspondiente y, una vez este haya concluido, evaluaremos el curso a seguir".

"Reiteramos nuestro compromiso con el respeto, la integridad y el bienestar de todas las personas que forman parte de nuestra comunidad", finalizaron.

