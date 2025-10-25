Se salvó gracias a acción de su abogado: Nicole "Luli" Moreno evita detención tras orden de arresto en su contra

25 oct. 2025 - 09:30 hrs.

Mientras sigue enfocada en su carrera como fisicoculturista y en su participación en un programa de baile, Nicole "Luli" Moreno enfrentaba una orden de arresto vigente por no comparecer a una citación indagatoria relacionada con un accidente de tránsito ocurrido en 2024.

En mayo de ese año, la modelo fitness contó a través de sus redes sociales que su vehículo había sido colisionado en la parte posterior mientras esperaba en un semáforo en rojo, rumbo a su domicilio. Como consecuencia del impacto, sufrió una lesión cervical.

Nicole "Luli" Moreno se salva de orden de arresto en su contra

Tras no asistir a dos audiencias, el Primer Juzgado de Policía Local de Las Condes dictó la orden de arresto por inasistencia, registrada como rebeldía. Sin embargo, el abogado de Moreno presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, argumentando que la medida vulneraba y amenazaba las garantías constitucionales de la deportista.

La acción constitucional fue acogida, ya que se determinó que en la primera citación Nicole no había sido debidamente notificada, mientras que en la segunda no asistió por compromisos laborales, debido a los ensayos y grabaciones del programa de baile en el que compite.

Nicole Moreno/Instagram

En el documento de la resolución del Poder Judicial, la defensa sostuvo que la ausencia de su representada estaba justificada y que se había solicitado una nueva fecha, por lo que la medida fue considerada desproporcionada, ilegal y arbitraria.

Con todos estos antecedentes, la Corte de Santiago dejó sin efecto la orden de arresto, ordenando al Juzgado de Policía Local "dictar una resolución que se ajuste a derecho, fijando nuevo día y hora para la declaración indagatoria, según corresponda".

Todo sobre Famosos chilenos