Coté Quintanilla presenta su nueva canción y saca aplausos: "La escribí después de varias fracturas emocionales"

24 oct. 2025 - 19:15 hrs.

María José Quintanilla se luce todos los sábados en la conducción de Coliseo, programa que busca a uno de los humoristas que estará el próximo año en el escenario de la Quinta Vergara en el Festival de Viña del Mar.

En paralelo, la tarde de este viernes hizo una aparición en La Hora de Jugar, donde aprovechó de estrenar su nueva canción, "La Maleta", cuyo videoclip fue publicado esta semana en YouTube, superando ya las 70 mil visualizaciones.

Coté Quintanilla cantó sus grandes éxitos en La Hora de Jugar

En medio de la presentación de su más reciente tema musical, la cantante tuvo un espacio para entonar sus más grandes éxitos, como "Fue difícil" y "Zingara".

Quintanilla, como es habitual, sorprendió con su maravillosa voz y sacó aplausos, por ejemplo, del conductor del programa, Juan Andrés Salfate, quien quedó impresionado.

"La escribí hace mucho tiempo"

Acerca de su canción, titulada "La Maleta", la animadora indicó que "la escribí hace mucho tiempo, después de varias fracturas emocionales".

Coté Quintanilla en La Hora de Jugar

"(El video) lo grabamos en una parcela en Paine. Fue súper divertido. Fui a grabar para 'De paseo' y yo me fijé en ese lugar... Terminamos en uno de esos lugares donde grabé. Yo siempre veo una oportunidad", agregó.

