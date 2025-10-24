Hija de Anita Alvarado cumplió 21 años de edad e impacta por su gran parecido a su hermana Angie

24 oct. 2025 - 19:31 hrs.

Es bien sabido que la personalidad chilena Anita Alvarado tiene una familia numerosa. En total, la emprendedora es madre de nueve hijos —cinco hombres y cuatro mujeres—, entre los cuales las más conocidas son Angie, exchica reality, y Xephora, quien brilla como influencer.

Otra de sus hijas es Francisca Ojeda, quien esta semana celebró su cumpleaños número 21. A diferencia de Angie y Xephora, quienes están radicadas en Sídney, Australia, la joven ha desarrollado su vida en Chile, manteniendo un perfil más bajo que sus hermanas.

Hija de Anita Alvarado impacta por su gran parecido a su hermana Angie

A través de redes sociales, la exintegrante de "Pelotón" saludó a Francisca por esta nueva vuelta al sol, publicando una serie de fotografías de la cumpleañera. "¡Feliz cumpleaños a esta sirena hermosa! Te amo infinitamente", escribió.

En su cuenta de Instagram, donde reúne cerca de 2.300 seguidores, Francisca ha dejado en evidencia el gran parecido que comparte con su madre y su hermana mayor, Angie, lo que no ha pasado desapercibido por los internautas. Las tres destacan por sus facciones similares y su característico cabello liso y oscuro.

Francisca Ojeda/Instagram

Francisca Ojeda/Instagram

Mediante TikTok, suele compartir videos en los que muestra parte de su rutina diaria. Además, interactúa con sus seguidores respondiendo las preguntas que le hacen llegar, tanto sobre su vida personal como sobre su familia.

Por ejemplo, Francisca ha contado que estudia la carrera de Ingeniería en Informática y que en los últimos meses ha enfrentado problemas dermatológicos en su rostro. Sobre este tema, suele compartir consejos de cuidado de la piel y recomendaciones para quienes atraviesan una situación similar.

