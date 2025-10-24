Ya han pasado 6 años: Así está hoy el niño que protagonizó la película "Jojo Rabbit"

24 oct. 2025 - 20:02 hrs.

Han pasado más de seis años desde que "Jojo Rabbit" irrumpió como una de las películas más aclamadas de 2019. Entre sátira, humor negro y emoción, la cinta de Taika Waititi dejó una huella imborrable, y gran parte de su encanto recayó en el pequeño protagonista: Roman Griffin Davis. Hoy, aquel niño de doce años que interpretó al inocente Jojo Betzler ya tiene dieciocho y vive una nueva etapa en su carrera.

Roman Griffin Davis nació el cinco de marzo de 2007 en Londres, Inglaterra. Su vínculo con el cine viene de familia: es hijo del director de fotografía Ben Davis, quien trabajó en éxitos como "Guardianes de la Galaxia" y de la directora y guionista Camille Griffin.

Un exitoso debut gracias a "Jojo Rabbit"

Pese a crecer inmerso en el mundo del cine, nunca pensó en convertirse en actor hasta que, casi por casualidad, le ofrecieron audicionar para Jojo Rabbit. “Cuando me hablaron de la película, pensé que era sobre Peter Rabbit”, recordó entre risas en una entrevista con Vanity Fair en 2019.

El filme de Waititi mezclaba ternura, humor y crítica al fanatismo, narrando la historia de un niño alemán adoctrinado por el nazismo que descubre que su madre oculta a una niña judía. El propio Waititi interpretó a una versión caricaturesca de Adolf Hitler, el amigo imaginario del protagonista.

Roman fue elegido entre más de mil niños de Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Australia y Nueva Zelanda. “Roman es encantador y tiene algo que te hace querer protegerlo”, dijo el director al explicar por qué fue el elegido.

Roman en "Jojo Rabbit"

"Jojo Rabbit" recibió seis nominaciones al Óscar, incluida Mejor Película, y ganó el premio a Mejor Guion Adaptado. Davis fue nominado al Globo de Oro como Mejor Actor en Comedia o Musical y obtuvo galardones como el Critics’ Choice Award al Mejor Intérprete Joven.

Su espontaneidad y capacidad para improvisar sorprendieron incluso al propio Waititi. En una entrevista, Roman contó que su escena favorita fue aquella en la que Jojo se despide de su amigo imaginario: “Taika me pedía hacerlo de distintas formas: con rabia, con determinación, gracioso… ¡terminé diciendo la palabra con F como veinte veces!”.

Su vida tras "Jojo Rabbit"

En 2021 protagonizó "Última noche", dirigida por su madre, y en 2023 apareció en "A Rare Grand Alignment". Esta última película la grabó tras un receso que decidió darse tras haber cumplido 13 años.

“Volví al colegio, me dediqué a mis amigos y, cuando cumplí dieciséis o diecisiete, empecé a trabajar de nuevo. Ahora entiendo cuán afortunado fui por darme ese tiempo”, expresó a la misma revista.

Hoy, con dieciocho, Roman Griffin Davis está listo para una nueva etapa. En 2025 regresó a la pantalla grande con "La larga marcha", donde su interpretación más madura y reflexiva ha sorprendido a quienes lo vieron crecer en "Jojo Rabbit".

Afiche de Roman para "La larga marcha"

