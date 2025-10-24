A 45 años del crimen: Asesino de John Lennon confiesa sus motivos para matar al músico en nueva audiencia legal

24 oct. 2025 - 13:48 hrs.

A casi 45 años del asesinato de John Lennon, su homicida confeso, Mark David Chapman, reveló las razones que lo llevaron a matar al exintegrante de The Beatles, un hecho que dejó una profunda huella en la cultura popular y en la historia de la música.

Chapman, de 70 años, participó en una nueva audiencia en la Prisión Correccional Green Haven ante la Junta de Libertad Condicional, en su decimocuarto intento de obtener la libertad. En esta ocasión, volvió a admitir que su crimen estuvo motivado por una "patética necesidad de ser alguien".

Asesino de John Lennon confiesa sus motivos para matar al músico

El asesino explicó que su acción fue "completamente egoísta", impulsada por el deseo de obtener notoriedad en un momento complicado de su vida. "Esto fue para mí y para mí solo, desafortunadamente, y tuvo todo que ver con su popularidad", señaló.

De acuerdo al New York Post, cuando se le preguntó sobre sus motivos para asesinar a Lennon, Chapman respondió: "Para ser famoso, para ser algo que no era". Y añadió que en ese momento pensó: "Había una meta: no tenía que morir, podía ser alguien".

Mark Chapman/AFP

El 8 de diciembre de 1980, Chapman disparó cuatro veces por la espalda a Lennon frente al edificio Dakota, en Nueva York. Horas antes, había solicitado un autógrafo al músico y le entregó una copia de su disco "Double Fantasy", que el artista firmó. Tras el tiroteo, permaneció en el lugar leyendo "El guardián entre el centeno", libro que inspiró su acción.

Durante la audiencia, el hombre expresó su arrepentimiento por el dolor causado a los fanáticos, amigos y familiares de Lennon: "Les pido disculpas por la devastación que les causé, la agonía que debieron sufrir. No pensé en eso en absoluto en el momento del crimen, no me importó".

Sin embargo, la Junta de Libertad Condicional consideró que su remordimiento carecía de autenticidad y empatía, negando nuevamente su solicitud de libertad. Chapman cumple una condena de 20 años a cadena perpetua y será elegible para una nueva audiencia en 2027.

En contraste con su antiguo deseo de fama, ahora afirmó rechazar la atención mediática. "No tengo ningún interés en ser famoso. Méteme bajo la alfombra. Ya no quiero ser famoso, punto", manifestó.

