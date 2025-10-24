Muere conocida actriz Isabelle Tate a sus 23 años: Hace algunas semanas había aparecido en un capítulo de una nueva serie

24 oct. 2025 - 10:43 hrs.

El mundo del entretenimiento se encuentra consternado tras la muerte de Isabelle Tate, joven actriz de apenas 23 años que formaba parte del elenco de la serie "9-1-1: Nashville", una nueva producción de ABC.

La noticia fue confirmada por su agencia de representación, McCray Talent, con sede en Tennessee, a través de un comunicado en redes sociales donde expresaron su dolor por la partida de la intérprete.

“Estamos profundamente tristes y con el corazón roto al compartir que Isabelle Tate falleció el 19 de octubre”, señaló el texto. La agencia agregó que la joven “había retomado su carrera actoral recientemente” y que “obtuvo el papel en la primera serie para la que audicionó”.

La actriz padecía una rara forma de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, un trastorno neurológico hereditario que afecta los nervios encargados de controlar los músculos. A pesar de las complicaciones derivadas de su condición, Isabelle nunca abandonó su pasión por la actuación.

Su fallecimiento, ocurrido el domingo, ha provocado una ola de mensajes de condolencia tanto de sus compañeros de elenco como de los seguidores de la serie, quienes la vieron a comienzos de este mes en la producción.

Y es que Tate interpretó a Julie en el episodio piloto de "9-1-1: Nashville", emitido el 9 de octubre. Su participación, aunque breve, fue elogiada por su naturalidad y sensibilidad. La ficción, creada por Ryan Murphy, sigue las emergencias y dramas personales de un grupo de socorristas en Tennessee y cuenta con un elenco encabezado por Chris O’Donnell, LeAnn Rimes, Michael Provost y Jessica Capshaw.

Según el obituario oficial, Isabelle Tate nació y creció en Nashville. Se graduó en Administración de Empresas en la Universidad Estatal de Middle Tennessee, aunque desde muy joven mostró inclinación por el arte, la música y el voluntariado.

Sus seres queridos la describen como una joven alegre, empática y con una profunda sensibilidad creativa. “Amaba visitar refugios de animales, escribir canciones y grabar música con sus amigos”, destacó la publicación.

