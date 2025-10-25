El desconocido negocio de Alex Muñoz, cofundador de la banda chilena Zúmbale Primo

25 oct. 2025 - 10:30 hrs.

Viral se hizo esta semana una llamada que recibió Alex Muñoz, cofundador de la banda Zúmbale Primo, la cual llegó a su teléfono directamente desde la cárcel, lugar donde un reo se estaba haciendo pasar por un ejecutivo de BancoEstado.

Si bien los reos no deberían tener celulares al interior de los penales, de alguna forma estos ingresan a sus celdas, y desde allí realizan estafas telefónicas. Afortunadamente, Muñoz logró darse cuenta de la farsa, y consiguió revertir la situación, publicando esta conversación en sus redes sociales.

El desconocido negocio de Alex Muñoz

En paralelo a ser el animador de la banda Zúmbale Primo, Alex tiene otra empresa dedicada a la pesca, uno de sus grandes hobbies y pasiones. Esta se llama "Sherpa expediciones Chile", y está ubicada en Los Ángeles, al interior de la región del Biobío.

El negocio consiste en realizar pesca en grupo en diferentes lugares de la mentada región, como Nacimiento, Negrete, Quilaco, San Carlos de Purén y Santa Bárbara. Las modalidades de esta actividad pueden ser pesca con mosca, con spinning o ninfa europea.

Los precios de cada una de las expediciones varían, dependiendo del sector en el cual se desea pescar, pero estos van desde los $200 a $250 mil por día. Todos los implementos están incluidos en el valor, e incluso, la comida en ciertos trayectos.

Servicios de Sherpa Expediciones

Puedes revisar en la página web oficial de Sherpa Expediciones todos los valores, precios y salidas de los grupos a pescar por la región del Biobío.

