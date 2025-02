"Me acerco por aquí para pedir disculpas": George Harris se despide de Chile y deja mensaje tras polémico show en Viña 2025

25 feb. 2025 - 09:47 hrs.

El comediante venezolano, George Harris, tuvo un amargo paso por la Quinta Vergara, donde el domingo no pudo terminar su rutina ante las pifias que recibió por parte del "Monstruo", en la primera noche del Festival de Viña 2025.

El humorista salió al escenario poco antes de la medianoche y no convenció al público con su repertorio. Incluso, en un momento desafió a algunos asistentes, lo que volvió aún más tensa su presentación.

Al bajar del escenario, comenzaron los comentarios a su espectáculo y más tarde el propio Harris se encargó de compartir una publicación en redes sociales, siendo autocrítico por su desempeño.

El mensaje de George Harris en sus redes sociales

El comediante compartió varias fotografías de su paso por Viña 2025, las que estuvieron acompañadas de un extenso mensaje: "Como pueden imaginar he pasado un día bajo. Ya a un paso de regresar a mi casa, loco por volver y bajarle volumen a tanto ruido mediático", dijo.

"Me acerco por aquí para pedir disculpas a las miles de personas que se acercaron ayer al Festival Viña del Mar para disfrutar de un buen show de comedia aunque me fue imposible ejecutarlo", sostuvo.

Dicho esto, señaló que "quienes estuvieron en el espectáculo saben de lo que me refiero. Pero el motivo principal de mis palabras esta noche no es para crear división y más controversia sino para agradecer a todos".

George Harris en el Festival de Viña del Mar 2025 / Aton

"Hicimos un trabajo de meses para poder estar ahí"

Al mismo tiempo, añadió de "agradecer a la producción del Festival por la invitación. Pase lo que pase lo cortés no quita lo valiente. Hicimos un trabajo de meses para poder estar ahí; agradecer el canal Mega por la cobertura de todo el proceso de mi integración dentro de la grilla del Festival. Y, obviamente, a todos los miembros de la organización".

"Y para mí lo más importante es agradecer a los asistentes que sí fueron a ver el show. A mis amigos chilenos (que son muchos y no generalizo por unos pocos) y a mis hermanos venezolanos. Muchachos, les prometo que nos reencontraremos en otros escenarios, de eso no me cabe duda. ¡Gracias por esperarme, llevar sus carteles, el cariño, los gritos y sus aplausos. Lo valoro enormemente", manifestó.

Por último, Harris destacó que "mil bendiciones para todos. Pronto hacemos un live y conversamos. Por los momentos lo mejor es no actuar en caliente. Dios está con nosotros así se vea oscura la noche. Mil bendiciones para toda mi comunidad venezolana en Chile. Los quiero en grande".

