"No hizo la rutina planificada y la que nosotros revisamos": Director Ejecutivo del Festival sobre actuación de George Harris

El director ejecutivo del Festival de Viña, Daniel Merino, tuvo palabras tras la polémica presentación del humorista venezolano, George Harris, luego de complicado paso por la Quinta Vergara.

Tras ser consultado al respecto, Merino apuntó a errores del comediante, situaciones que influyeron en su presentación y en cómo el público chileno lo recepcionó en el escenario.

"Se podría haber evitado si él no hubiese entrado en esa discusión"

“Es como cuando tú invitas a alguien a tu casa y esa persona comienza a discutir... Yo creo que ese fue el error. Al final del camino, el público reaccionó de mala manera y se provocó un problema que se podría haber evitado si él no hubiese entrado en esa discusión con el público”, dijo esta madrugada y tras finalizar la primera noche.

Por otro lado, el director ejecutivo se refirió a las salidas del escenario de Harris y a las intervenciones de los animadores por intentar que el humorista siguiera su rutina. “Nosotros siempre hemos dicho que quien decide irse del escenario es el artista, no el público”, señaló.

De acuerdo a Daniel Merino, Harris habría solicitado consejos para revertir las pifias del público chileno por su presentación, a lo que el director respondió: “Mira, no pelees con el público, anda más rápido y entra en tu rutina, porque la rutina no la hizo, no hizo la que estaba planificada y la que nosotros revisamos”.

“Debió haber hecho 10 minutos de su rutina y eran 50 minutos. Después la parte de la música era al final. Se saltó toda la rutina y se fue al final”, cerró.

