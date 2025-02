"Ordinario con la mujer venezolana": La crítica de la "gringa" por comentario machista de George Harris en Viña 2025

24 feb. 2025 - 10:48 hrs.

George Harris fue el primero de los humoristas en presentarse en el Festival de Viña del Mar 2025. Sin embargo, si bien tuvo aplausos previo a su show en la Quinta Vergara, terminó yéndose entre pifias y sin llevarse las gaviotas de plata y oro.

Este lunes, Marianne Schmidt, panelista de "Con gusto a Viña", analizó la rutina del comediante venezolano y realizó una fuerte crítica a un comentario machista que emitió, justo cuando estaba pasando por el momento más tenso de la noche.

El comentario de la "gringa" a la rutina de George Harris en Viña 2025

En primer lugar, la "gringa" remarcó que "no hay ningún tipo de xenofobia del público hacia él que es venezolano, absolutamente nada. Aquí la rutina fue mala, no hubo contenido y a este señor no se le entendía nada, no hacía reír".

A esto, agregó que "es un señor arrogante, un soberbio, porque la prensa fue bien clara y fuimos bien claros. Ayer dijimos, ojo, las historias largas... el chiste más corto. Ayer se hizo todo lo contrario".

"No solo ataca a la mujer..."

De ahí en adelante, puntualizó en el comentario machista de Harris, afirmando que "voy a decir, ordinario y por qué ordinario, porque cuando dice 'yo no entiendo que ustedes compren una entrada para pitar' dice 'levántate una venezolana'. Perdón, mujer objeto, y más encima él siendo venezolano se refiere a una venezolana".

"Él mismo no solo ataca a la mujer, sino que a la ciudadana venezolana. Un ordinario con la mujer venezolana, a mí me molestó ese tipo de comentarios", sostuvo.

Por último, dijo que "discúlpeme, señor George Harris, pero su rutina, lamentablemente, no funcionó", sacando aplausos entre los panelistas.

