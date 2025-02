"No le dieron una oportunidad": La reacción del público venezolano a la rutina de George Harris en Viña 2025

24 feb. 2025 - 08:23 hrs.

El humorista venezolano, George Harris, tuvo una noche amarga en la primera jornada del Festival de Viña del Mar 2025, tras recibir pifias del público, que no conectó con su repertorio. Lo anterior generó también la reacción de los asistentes venezolanos, que salieron a apoyarlo en la Quinta Vergara.

El comediante interrumpió su rutina más de una vez e, incluso, la pareja de animadores, compuesta por Rafael Araneda y Karen Doggenweiler, tuvieron que salir al paso para calmar la situación.

Sin embargo, no terminó de conquistar al "Monstruo" y se fue del escenario de la Quinta Vergara sin recibir las gaviotas de plata y oro.

"Me voy indignada"

Tras finalizar su show, que había comenzado antes de las 00:00 horas, los seguidores del Harris reaccionaron a las pifias del público. Una de las asistentes señaló que "me voy indignada porque vine a ver a George Harris. No me dejaron ver el show porque no tenía un minuto y lo estaban pifiando".

"No le dieron una oportunidad, no lo escucharon. Quién se puede concentrar en una rutina así. Nadie. Es terrible esto", expresó.

En paralelo, otra seguidora del comediante indicó que "decidí traer a mi hijo a este show para que compartiera y disfrutara. Mi hijo vio el rechazo que está viviendo, se puso a llorar y le dolió. Primera vez que vivimos algo tan difícil. Solo pedimos empatía".

