"Lo único que le pedía a Dios era que aguantara más tiempo": Flaviana Seeling repasa su embarazo más complicado

26 en. 2025 - 09:15 hrs.

Desde que se enteró de que esperaba a su tercer hijo, el pasado 30 de octubre, la bailarina de Axé Bahí, Flaviana Seeling, ha tenido dos episodios que han comprometido su embarazo.

El primero fue cuando se encontraba de vacaciones en Brasil con su familia y el más reciente ocurrió justo en Navidad, cuando tuvo que ser hospitalizada.

¿Cómo ha sido el embarazo de Flaviana Seeling?

En conversación con el diario Las Últimas Noticias, la mujer que espera a su tercer hijo a sus 47 años, detalló las dificultades de este embarazo.

"Tuve un desprendimiento (de placenta) importante. Son cosas que le pasan a un buen porcentaje de mujeres. Cuando me pasó no estaba bailando ni haciendo nada. Estaba en la casa con mi familia, haciendo algo muy tranquilo, un asado para recibir a mi mamá", relató.

"Fue ahí cuando tuvimos que ir de emergencia a la clínica y ahí me quedé. No me dejaron salir. Nunca había pasado una Navidad internada. Fue bien especial", añadió.

Agregó que, "si el bebé llegara a nacer, nosotros tenemos opción de ponerlo en una incubadora, ya tiene una solución. Obviamente, es un riesgo, pero podría sobrevivir fuera de la guatita. Lo único que le pedía a Dios era que aguantara más tiempo".

Flaviana, finalmente, señaló que tiene "reposo, pero ya me puedo levantar, caminar, no correr. Ahora puedo acompañar a mis niños. Me estoy moviendo. El otro día entré por primera vez a la piscina. De a poco retomando todas las actividades. La próxima semana tengo cita para saber cómo estoy. Pero estoy con ánimo, con esperanza. Todo cambió".