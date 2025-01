"Rupturista total" y "ese flequillo no": Cibernautas divididos por radical peinado de Daniela Aránguiz

25 en. 2025 - 16:15 hrs.

En el reciente capítulo del programa de espectáculos de Mega, "Only Fama", la panelista Daniela Aránguiz generó variadas reacciones tras mostrar el particular peinado se hizo.

En una publicación de su Instagram, Aránguiz escribió que "me encanta jugar con mis outfits, gracias a mi querido @jeanbohus por hacer magia y presentarme nuevas propuestas y que siempre sean diferentes".

Luego, agregó que "en la última foto podrán ver nuestra inspiración, jajaja", donde adjuntó una fotografía del personaje Mavis Drácula de Hotel Transilvania.

En concreto, Daniela Aránguiz optó por un peinado en que la chasquilla fue la principal protagonista. Como era de esperar, dicho look causó la división de los cibernautas.

"Linda, muy linda, rupturista total", "te queda hermoso, Dani", "te ves hermosa", "la envidia de no ser como ella", "me encanta como te ves, hermosa. Divina, un 10 de 10", comentaron algunos seguidores, quienes alabaron el radical peinado por el que optó la panelista.

En cambio, en la vereda contraria, algunos cibernautas señalaron que el look con chasquilla no le favorecía a Dani Aránguiz. "No te viene la chasquilla", "hermosa, Dani, pero ese flequillo no", "Daniela, vuelve al rubio", fueron algunos comentarios que recibió Aránguiz.

