Fran García-Huidobro se puso a llorar: La emotiva experiencia que vivió "Only Fama" con la sanadora de Rosario, Leda Bergonzi

Todo el equipo de "Only Fama" vivió una particular experiencia con Leda Bergonzi, conocida popularmente como la "Sanadora de Rosario". Si bien en primera instancia querían que solo Michael Roldán fuera sanado por ella, la trasandina expresó que haría una oración colectiva.

"Yo creo que efectivamente todos tenemos muchas cosas que sanar, desde sobre todo, salud mental, temas más físicos como colon", expresó Roldán antes de que Leda comenzara a cantar junto a su guitarrista la poderosa oración.

La oración de Leda Bergonzi

"Llénanos de tu presencia, condúcenos, conduce a estos hijos tuyos al encuentro, a todos los que están del otro lado, a todos los que te necesitamos", partió diciendo.

Luego, al son de la guitarra, dijo, "al estar en la presencia de tu divinidad, porque él está aquí, y al contemplar en la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra de tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti y al estar aquí, delante de ti, te adoraré, postrada ante ti, mi corazón te adora. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar que estás acá".

"Te adoro a ti, papá. Padre, padre, padre, padre, cuanta ausencia tenemos de ti. Cuanto te necesitamos, anímanos, Te adoro a ti señor. Te adoro a ti y te respiramos, y te sentimos y nos abrazamos", añadió.

Mientras escuchaban la canción, Francisca García-Huidobro, quien reconoció ante Leda previamente que es una persona no creyente en la fe cristiana, tras escuchar esta oración cantada, no contuvo el llanto, y con sus ojos cerrados, se vieron las lágrimas cayendo por su rostro. "No sabría explicar qué pasa", expresó la animadora posterior esta experiencia.

Quien también vivió un emotivo momento fue Daniela Aránguiz, quien sollozó frente a la cámara, y le agradeció a Leda por este rezo cantado, con el que Bergonzi aseveró que se hacía presente el "espíritu santo".

