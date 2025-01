¿Qué pasará con Cristián Campos tras el cierre de la investigación? Abogado explicó situación legal a "Only Fama"

24 en. 2025 - 23:09 hrs.

La periodista Marilyn Pérez se trasladó hasta la casa del abogado Carlos Durán, para consultarle en detalle que implica el cierre de la investigación de la denuncia de abuso sexual de Rafaella Di Girolamo, en contra de quien fuera su padrastro en la adolescencia, el actor Cristián Campos.

Recordemos que Raffaella, hija de Claudia Di Girolamo, hizo el 23 de marzo de 2024 de forma pública una denuncia en contra de Cristián Campos, aseverando que durante su adolescencia, cuando su madre estaba casada con el actor, vivió abusos sexuales de parte de él.

¿Qué significa el sobreseimiento?

Ahora, con el cierre de la investigación sin haber procesado al actor, se viene el sobreseimiento de Campos. ¿Qué significa esto? Al respecto, el abogado Carlos Durán expresó que, luego de los plazos de reapertura y apelación, el tribunal entregará su resolución.

"Lo que nos interesa es ver cómo va a fundamentar esa resolución el tribunal. Es decir, si va a decir solamente no sigo adelante con esta investigación porque el delito está prescrito (...) o va a ir un poco más allá y el hecho no existió o no hay delito, o está claramente establecida la inocencia del inculpado. O, que es lo que busca el abogado Juan Pablo Hermosilla (defensor de Raffaella), que se decrete que sí había responsabilidad pese a que no se puede (juzgar)", indicó como posibilidades.

El abogado fue claro en enfatizar que el actor no cumplirá ninguna condena en caso de ser comprobada su culpabilidad. "Aquí, como no hubo autoprocesamiento, lo que hoy día llamaremos una formalización (...) como no hubo eso, no puede haber acusación y no puede haber condena. Por eso no se puede llegar más adelante", acotó.

Asimismo, Durán también puntualizó que una vez que sea sobreseído Cristián Campos, se cierra el proceso penal de forma definitiva, y no se podrá reaperturar más adelante.

¿Puede Cristián Campos iniciar una acción judicial contra Raffaella?

El abogado expresó que Cristián Campos se encuentra actualmente en su derecho de imponer una querella por "injurias y calumnias" contra su hijastra, pero no se podrían demandar perjuicios por la prescripción de los hechos. Por lo mismo, sería algo como "un saludo a la bandera".

