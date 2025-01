"De lo único que tengo envidia yo de ti": La particular respuesta de Milagros Zabaleta a cibernauta que la atacó

24 en. 2025 - 13:21 hrs.

La influencer Milagros Zabaleta, quien es hija del reconocido actor nacional Jorge Zabaleta, le respondió a una cibernauta que le dejó un comentario en uno de sus videos de TikTok donde sale junto a su pololo.

"¿Envidia de qué? ¿De no tener talento para nada? ¿Ser hija de?", le escribió una usuaria identificada como "Paula Pauli".

La particular respuesta de Milagros Zabaleta a hater

Debido al comentario poco amigable que recibió Milagros Zabaleta, la influencer le respondió con un particular video que subió a su TikTok.

"Me encanta contestar a los haters, así que vamos a hablar cara a cara tú y yo, Paula Pauli", partió diciendo la joven.

Luego, dijo que "¿La parte del talento? Gracias a Dios, no soy solo hija de, sino que también soy nieta de. Mi gran abuelo, Antonio Zabaleta, me heredó su talento musical, porque para actuar soy cero a la izquierda, no salí con ese tipo de talento, pero musical sí. Puedo tocar batería, guitarra, bajo, piano, pero cantar no se me da tampoco".

Eso sí, algo que llamó la atención, es que Milagros Zabaleta se tomó un tiempo para elogiar a la cibernauta que la atacó.

"¿Qué tono de pinta labios es ese? Me gusta, me quedaría bien, yo creo. Mi único problema es que no tengo tanto labio, pero eso ya me lo criticaron, así que no me lo puedes criticar tú, porque llegaste tarde al circo", señaló Milagros Zabaleta.

Por último, la influencer le dijo a la cibernauta que "de lo único que tengo envidia yo de ti, es de tus lentes, yo quiero unos iguales. El azul te queda espectacular también, es tu color. Bueno, espero el listado de tus talentos. Un besito, ojalá que esté todo bien en tu casa".

